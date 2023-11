Olivera, sospiro di sollievo: i risultati degli esami, quanto starà fuori

Sospiro di sollievo per il Napoli . Come comunicato dal club azzurro: " Mathias Olivera , infortunatosi ieri nel primo tempo nella gara di Bergamo, questa mattina, accompagnato dal dottor Canonico, è stato visitato a Villa Stuart dal professor Mariani. Il difensore azzurro ha sostenuto esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro".

Napoli, infortunio Olivera: quando torna

Scongiurata la grande paura: quella della rottura del legamento crociato. I tempi di recupero del terzino sinistro uruguaiano si attestano in un periodo compreso tra i due e i tre mesi. Evitato il rischio di un lungo stop. A Mazzarri, che spera di recuperare quanto prima possibile Mario Rui, spetta ora il compito di come capire come sopperire all'assenza di Olivera.