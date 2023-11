Spalletti sta per tornare a Napoli: il giorno e il motivo

Luciano Spalletti è già indissolubilmente legato al Napoli e alla città, ma il 7 dicembre il tecnico che ha riportato lo scudetto dopo 33 anni riceverà la Cittadinanza Onoraria . una data importante per il suo ritorno in città dopo aver riportato lo scudetto che mandava da 33 anni, dai tempi di Maradona.

Quando e dove avverrà la cerimonia?

La cerimonia andrà in scena in Comune con il sindaco, Gaetano Manfredi. Spalletti, oggi ct della Nazionale con la quale ha appena conquistato il pass per gli Europei del 2024 in Germania, porta Napoli e lo scudetto anche sulla pelle: sottoforma di un tatuaggio. Legame eterno, cittadino nella storia.