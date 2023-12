Napoli, la difesa fa acqua e la squadra non galleggia

La nostra difesa è un’offesa al comune senso del pudore, sottolinea Giacomo Frollo pasticciere alla Pignasecca. Ma allora chiamamme a Panzanato, a Girardo, a Nardin, invoca Carminiello-a-rezza pescatore di fravaglia. Avimm’ perso ‘a muntagna, v’ho ricordate a Kimlimangiaro, domanda Totonno Speranza direttore di centro commerciale. Mazzarri è entrato nella testa e nel cuore degli azzurri, proclama Saverio Malaspina ragioniere. S’è dimenticato di entrare nei piedi dei difensori, obietta don Peppino parcheggiatore allusivo. Se la difesa fa acqua, la papera-squadra non galleggia, osserva Carmelo Mirabello regista di teatro popolare. Però si dice che la migliore difesa è l’attacco, espone don Peppino parcheggiatore allusivo. Con la difesa del Napoli ti viene solo l’attacco di cuore, obietta Gennaro Piromallo salumiere.

Siete troppo negativi, osserva Salvatore pittore di alici, Ancelotti ha detto che è stata una partita equilibrata. E i giornali scrivono che a Madrid è stato un buon Napoli, aggiunge Pasquale Pazienza giornalista on-line. Ma se bastava un solo giocatore, quello lì, come si chiama, Bell-in-gamba, per stenderci, osserva don Peppino parcheggiatore allusivo. Perché don Rodrygo quanta paura ci ha messo, chiede Enrico Pignatiello baritono mancato al San Carlo. E i bravi Kroos, Valverde e Carvajal, i bravi di don Rodrygo, ci hanno assecutati, sottolinea Gennaro Piromallo salumiere.

Pensiamo all’Inter, esorta Salvatore pittore di alici. Pensiero orrendo che si fa preoccupante, canticchia Enrico Pignatiello baritono mancato al San Carlo. L’Inter ha segnato tre gol al Benfica, osserva Pasquale Pazienza giornalista on-line. E Inzaghi ha fatto giocare i titolati solo nell’ultima mezz’ora, sottolinea don Peppino parcheggiatore allusivo. E con chi ha giocato Inzaghi, con i sottotitolati, domanda Gennaro Piromallo salumiere. Osimhen rientra a tempo pieno, comunica Pasquale Pazienza giornalista on-line. Osimhen pieno e ‘a difesa vacante, commenta Carminiello-a-rezza pescatore di fravaglia. Mazzarri si inventerà qualcosa, ipotizza Salvatore pittore di alici. Avremo una buona difesa, assicura Pasquale Pazienza giornalista on-line. ‘Sti gard, esclama don Peppino parcheggiatore allusivo. Qualche incontrista in più a centrocampo, domanda Saverio Malaspina ragioniere. E dove l’abbiamo l’incontrista in più, chiede Totonno Speranza direttore di centro commerciale.

Ma dov’è don Ciccio, chiede Pasquale Pazienza giornalista on-line. È in piazza Venezia a Roma, sotto il balcone, informa Salvatore pittore di alici. Gesù, è tornato quello, domanda don Peppino parcheggiatore allusivo. No, è il balcone della Filmauro, precisa Saverio Malaspina ragioniere. E Aurelio s’è affacciato, chiede Gennaro Piromallo salumiere. Aurelio non s’è affacciato, riferisce Salvatore pittore di alici, gli fa male il menisco per il paliatone di Madrid.