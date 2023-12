Andujar, Mazzarri e il Napoli: "Sarà nella corsa a 4 per lo scudetto"

Mariano Andujar , ex portiere del Napoli , ha parlato dei suoi trascorsi in azzurro.: “Mi porto dietro la soddisfazione di aver giocato nel Napoli, che non è per tutti e che per noi argentini ha un valore speciale. È una città dove ti alzi la mattina e respiri calcio. Quell’anno potevamo vincere tranquillamente l’Europa League, ma abbiamo sbagliato la gara in Ucraina col Dnipro. Però, abbiamo vinto la Supercoppa. Eravamo un gruppo di buonissimi giocatori che, purtroppo, ripeto, non ha vinto quell’Europa League che era alla nostra portata. Ma mi porterò sempre dietro il piacere di aver giocato a Napoli e penso di averlo fatto anche bene”.

Napoli, Andujar: "Quando ha vinto lo scudetto..."

A tuttomercatoweb, Andujar ha poi aggiunto: “Quando il Napoli ha vinto lo scudetto in Argentina sembrava avesse vinto una squadra argentina. Eravamo tutti contenti. Dopo lo scudetto con Spalletti non è facile ripetersi, ma per me il Napoli ha tutte le carte in regola per rifarlo. Auguro a Mazzarri di sistemare ciò che secondo lui non va e di lottare per i primi posti".