La gioia di Raspadori: l'annuncio a poche ore dall'Inter

La bella notizia comunicata da Raspadori

La sua fidanzata, Elisa Graziani, è in dolce attesa. Giovanissimi, i due si sono conosciuti quando Raspadori era al Sassuolo. Gioia grande per l'attaccante di Mazzarri che in questa stagione ha segnato quattro gol di cui tre in campionato e uno in Champions. L'ultima da titolare sul campo dell'Atalanta sabato scorso per la prima in panchina dell'erede di Garcia.