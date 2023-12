Napoli, Spalletti cittadino onorario: l'emozionante post su Instagram

" Napoli , la mia casa ora sei anche tu! Per sempre scugnizzo". Luciano Spalletti ha fatto calare il sipario su una giornata densa di emozioni, quella in cui ha ricevuto dalle mani del sindaco Gaetano Manfredi la cittadinanza onoraria del capoluogo partenopeo, con un post sul suo account Instagram .

Spalletti, tag per la Nazionale e la sua prima casa

Il ct della Nazionale ha condiviso un 7 dicembre 2023 che resterà, per lui, memorabile taggando nel messaggio l'account dell'Italia e quello de "La Rimessa-Montaione", ovvero la sua tenuta in Toscana. La prima casa alla quale, come detto dallo stesso Spalletti, si è da oggi aggiunta una seconda dove all'orizzonte non c'è una splendida campagna ma un favoloso mare.