Diretta Mazzarri: la conferenza del tecnico dopo Juve-Napoli LIVE

23:30

Mazzarri: "Non meritavamo di perdere"

"Io continuo a essere fiducioso - confessa Mazzarri - basta un filotto di risultati utili per tornare a essere a ridosso del vertice. In questo momento è inutile guardare la classifica, se sono qui, significa che le cose non andavano bene neanche prima. Questa sera non meritavamo assolutamente di perdere la partita: ora pensiamo a passare il turno in Champions League, poi avremo la possibilità di rilanciarci anche in campionato"

23:25

Mazzarri: "D'ora in avanti faremo un grande campionato"

"Ci manca la cattiveria che in queste partite equilibrate fanno la differenza. La squadra era messa bene, abbiamo tamponato le loro ripartenze. Tante cose del vecchio Napoli si sono riviste. Anche la condizione atletica dei giocatori che sono rientrati da poco deve migliorare. Questa squadra, d'ora in poi, può fare solo un grande campionato. Osimhen viene tartassato, lo hanno sempre marcato, anche quando la palla era lontana. Lui è uno che può fare la differenza. Quando è in forma, è un giocatore devastante".

23:20

Mazzarri: "Non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi"

"Chi conosce il calcio sa che ci sono momenti - sottolinea Mazzarri ai microfoni di Dazn - i ragazzi hanno fatto una grande partita dominando sul piano del gioco. Nel secondo tempo, abbiamo chiuso la Juve nella loro area di rigore. Loro sono bravi a stare attenti in ogni monimo dettaglio. Noi abbiamo avuto il torto di non andare sulla traiettoria del cross in occasione del gol. La mia squadra gioca sempre meglio degli altri, l'occasione di Kvaratskhelia è clamorosa, si capisce che è un momento negativo. Se andiamo avanti su questa squadra, torneranno i risultati".

23:15

Napoli, difesa in tilt nel gioco aereo

Il gol di Federico Gatti è la settima rete subita dal Napoli di testa in questo campionato. Nella passata stagione i partenopei subirono quattro reti di testa in tutte le competizioni.

23:05

Mazzarri in sala stampa

Fra qualche istante è atteso nella sala stampa dell'Allianz Stadium il tecnico del Napoli Walter Mazzarri pronto a commentare la prestazione della sua squadra contro la Juventus

23:00

Mazzarri, difesa disastrosa

Il Napoli ha incassato otto gol nelle ultime tre partite: quattro reti contro il Real Madrid, tre contro l'Inter e una questa sera contro la Juventus

22:55

Mazzarri, terza sconfitta consecutiva

Quella dello Stadium è il terzo ko consecutivo del Napoli - dopo il successo di Bergamo contro l'Atalanta - da quando Mazzarri è alla guida della squadra partenopea.

22:45

La conferenza di Mazzarri

Il tecnico del Napoli parla della sfida contro la Juventus decisa da una rete del difensore bianconero Gatti. Fra qualche istante l'allenatore sarà in sala stampa per rispondere alle domande dei cronisti presenti in sala stampa allo Stadium.

Torino, Juventus Stadium