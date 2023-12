Ambrosini è categorico sul Napoli: "Bisogna smettere di dirlo"

"Basta parlare di scudetto, è arrivato il momento di smetterla di fare paragoni". Lo dice Massimo Ambrosini al termine di Juventus-Napoli, dopo la sconfitta della squadra di Mazzarri che dopo quindici giornate si ritrova a dodici punti di distanza dalla vetta occupata proprio dai bianconeri e col rischio di allontanarsi ancora di più dal primo posto in caso di vittoria dell'Inter.

Le parole di Ambrosini dopo Juve-Napoli

L'ex centrocampista del Milan, oggi opinionista per Dazn, da Torino ha commentato la prova del Napoli e ha dichiarato: "Per rispetto di Mazzarri bisogna dire che questa squadra l'anno scorso ha fatto cose straordinarie, ma proprio perché straordinarie sono anche irripetibili. L'obiettivo di questa squadra, oggi, è quello di andare in Champions".