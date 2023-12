Napoli, Maradona terra di conquista: Mazzarri vuole invertire la rotta

Napoli, negativo il rendimento al Maradona

L'impianto di Fuorigrotta è diventato terra di conquista per le avversarie, considerato che in stagione sono già arrivate cinque sconfitte tra le mura amiche contro Lazio, Fiorentina, Empoli e Inter, oltre a quella di Champions con il Real Madrid. La vittoria in casa manca dallo scorso 27 settembre, giorno in cui il Napoli vinse contro l'Udinese. In Serie A, inoltre, il rendimento del Napoli è quint'ultimo con soltanto 7 punti conquistati. Insomma, un vero e proprio handicap che ha allontanato la squadra dal primo posto. Martedì ci sarà il Braga, con Mazzarri che vuole interrompere il digiuno di vittorie interne con una affermazione e l'accesso tra le prime sedici d'Europa.