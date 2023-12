Champions League, un arbitro sloveno per Napoli-Braga

Designato l'arbitro del match tra Napoli e Braga , in programma martedì sera al Maradona con inizio fissato alle ore 21. La sfida chiuderà la fase a gironi, con gli azzurri vicinissimi alla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League .

Chi è l'arbitro di Napoli-Braga?

A dirigere l'incontro sarà lo sloveno Slavko Vincic, il quale non ha precedenti con il Napoli. I suoi assistenti saranno i connazionali Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic. Quarto ufficiale David Smajc. Al Var Nejc Kajtazovic, mentre l'olandese Rob Dieperink sarà l'assistente video.

Designato l'arbitro di Inter-Real Sociedad

Nominato anche il fischietto di Inter-Real Sociedad, match affidato allo svizzero Sandro Scharer che ritrova l'Inter a distanza di poco più di un anno, quando i nerazzurri si imposero in casa del Viktoria Plzen per 2-0 con reti di Dumfries e Dzeko. I suoi assistenti saranno Bekim Zogaj e Jonas Erni, connazionali come il quarto ufficiale Lionel Tschudi e l'arbitro al Var Fedayi San. L'assistente video sarà il francese Benoît Millot.