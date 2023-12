Cambiaso-Kvaratskhelia, contatto sospetto in area: l'episodio che nessuno aveva notato

Secondo tempo di Juve -Napoli, corner a favore degli azzurri dalla destra, pallone al centro dell'area, interviene Szczesny che anticipa tutti, il gioco riprende. Poche ore dopo la gara di Torino, decisa dal gol di Gatti , sui social sono apparse le immagini di un contatto sospetto in area di rigore della Juventus in occasione del calcio d'angolo appena descritto.

Il contatto Cambiaso-Kvaratskhelia durante Juve-Napoli

Cambiaso marca Kvaratskhelia, prova ad arginarlo, non guarda il pallone ma l'avversario, alla fine entrambi vanno a terra mentre il portiere della Juve raccoglie il pallone. Un episodio sfuggito alle telecamere, per questo motivo non era stato oggetto di moviola. Se ne discute sui social, se n'è discusso domenica sera anche alla Rai. Protagonista l'autore dell'assist per la rete decisiva e l'esterno di Mazzarri che, intanto, preoccupa per lo stato influenzale ma anche per le difficoltà dell'ultimo periodo.