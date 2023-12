The Best FIFA Men's Coach, l'annuncio dei finalisti: ci sono due italiani

Guardiola, Inzaghi, Spalletti: sono loro i finalisti per il premio The Best FIFA Men's Coach che prende in considerazione il periodo compreso tra il 19 dicembre 2022 e il 20 agosto 2023. L'annuncio è stato dato sui canali social del prestigioso riconoscimento.

The Best FIFA Men's Coach: l'annuncio dei tre finalisti

In lizza, per vincerlo, l'allenatore del Triplete col Manchester City, il tecnico della squadra sconfitta in finale di Champions League proprio dagli inglesi e, infine, l'allenatore del terzo scudetto del Napoli, titolo riportato in città a distanza di 33 anni dall'ultima volta quando in campo c'era Maradona. Lo scorso anno a trionfare è stato Scaloni, ct dell'Argentina Campione del Mondo.