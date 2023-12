Osimhen, riparte la trattativa per il rinnovo col Napoli: retroscena e dettagli

Victor atterra e poi vola: l’immagine di lui, felice, che alza il Pallone d’Oro africano al cielo di Napoli, ai piedi del jet privato che in un lampo l’ha portato a Marrakech (e ritorno), ha fatto il giro dei social. L’ha postata lui, del resto, e di questi tempi ogni cosa chiamata Osi fa notizia. Tremendamente. Figuriamoci una cosa firmata: tipo un contratto. Il regalo di Natale o magari di inizio anno, e comunque prima di abbracciare la Nigeria per la Coppa d’Africa in agenda dal 13 gennaio in Costa d’Avorio - che il centravanti e il Napoli stanno provando a scambiarsi in questo periodo di ritrovata armonia. Sono tanti i dettagli e altrettanti gli indizi della nuova era, di un rapporto innaffiato e rifiorito dopo la rottura estiva - un’estate con una decina d’incontri senza champagne -, il caso TikTok e l’eliminazione di tutte le foto di Osimhen con la maglia azzurra dal profilo Instagram (a cui tiene moltissimo).

Il passato è in soffitta, archiviato, e ciò che conta ora sono l’ultima riunione andata in scena in città mercoledì, il giorno dopo il Braga e il primo gol in Champions della stagione, e soprattutto la prossima: c’è apertura reciproca. Roberto Calenda, l’agente di Osi, e Aurelio De Laurentiis si sono seduti intorno a un tavolo e hanno riaperto la porta del rinnovo del contratto in scadenza nel 2025 fino al 2026. Tra un attimo, se vogliamo, dal punto di vista del mondo del calcio. Un pianeta che Victor ha conquistato nell’ultima stagione esplodendo come una bomba piena di gol: il trono dei cannonieri, lo scudetto, giocate che ormai sono un brand, l’ottavo posto al Pallone d’Oro e la conquista del Pallone d’Oro africano. Da ottobre 2022 a oggi, cioè da quando è nata sua figlia Hailey True, Osimhen ha scritto un romanzo di trionfi e l’inno alla gioia. Però gli manca qualcosa: il nuovo contratto. Un contratto all’altezza del suo valore, del blasone, della valutazione degna di uno degli attaccanti più forti del mondo. In cima all’Europa, all’Africa e alle liste di tutti i club che cercano un centravanti formidabile. L’idea del Napoli non è mica diversa: sa perfettamente quanti e quali estimatori vanti Victor soprattutto in Inghilterra (Chelsea in testa, di cui tra l’altro è sempre stato tifoso, e poi United, Liverpool, Arsenal, Newcastle, Psg), e allo stesso tempo è anche consapevole di quanto la scadenza possa assumere un valore decisivo in termini di forza contrattuale.