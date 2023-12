Napoli, si accende il mercato: il Lipsia torna su Elmas

NAPOLI - La rivoluzione di coppa. Con la Roma dietro l’angolo e il doppio confronto ravvicinato con Braga e Cagliari alle spalle, Mazzarri opta per un turnover che ha più il sapore di una muta, di un cambio di pelle per la sfida secca degli ottavi di Coppa Italia, in programma oggi alle 21 al Maradona con il Frosinone . In palio c’è la qualificazione ai quarti e come un anno fa, con la Cremonese, anche Walter è pronto a emulare Spalletti stravolgendo letteralmente la squadra: fuori dal primo minuto Osimhen, Kvaratskhelia, Di Lorenzo e altri sei elementi schierati nella formazione titolare che sabato ha battuto il Cagliari. Nove cambi, complessivamente, e due superstiti : Natan, che però giocherà al centro della difesa e non da terzino sinistro, e poi Cajuste a centrocampo. Per il resto dentro Gollini, Zanoli, Ostigard, Mario Rui, Gaetano, Demme, Lindstrom, Raspadori e Simeone. Per Zanoli e Gaetano si tratta dell’esordio dall’inizio ; per Demme, invece, addirittura del debutto stagionale.

Napoli, turn over in Coppa Italia

I titolarissimi, insomma, vanno in archivio per un giorno. Per una notte di coppa che comunque vale un’altra occasione importante sia per proseguire il processo di crescita fisico e tecnico-tattico, sia per trovare una continuità di risultati mai riscontrata finora. Mazzarri, dopo i successi in serie con Braga e Cagliari, ha la chance di firmare la terza vittoria consecutiva per la prima volta in una stagione da trasformare definitivamente magari anche prima di Natale; tra l’esame con la giovane e sfrontata formazione allenata da Di Francesco e la grande sfida di sabato all’Olimpico in campionato contro la Roma di Mourinho. Uno scontro diretto Champions di notevole importanza. A suo tempo.

Coppa Italia, i cambi di formazione

Per quel che riguarda le scelte, dicevamo, sarà una vera e propria rivoluzione: nove cambi rispetto alla partita con i rossoblù di Ranieri. Dal portiere al centravanti: Gollini in porta; linea a quattro con Zanoli, Ostigard, Natan e Mario Rui; tris di centrocampo formato da Cajuste, Demme e Gaetano; tridente Lindstrom-Simeone-Raspadori. Per Jesper il danese si tratta di una grande occasione, dopo tanta (troppa) naftalina: il colpo da 25 milioni, finora, ha collezionato 185 minuti in 21 partite tra campionato e Champions; 86 nelle ultime 14, dopo l’unica da titolare a Lecce. Zanoli e Gaetano non sono mai partiti dall’inizio, mentre Demme non ha mai giocato in questa stagione. Mai.

Elmas, c’è il Lipsia all’assalto

Anguissa è in dubbio per una contusione al piede destro rimediata con il Cagliari, mentre oltre a Zielinski starà fuori Elmas. Per lui, dopo gli esami strumentali effettuati ieri, una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro. Tra l’altro, la sua posizione tornerà fortemente in copertina in vista del mercato di gennaio: il Lipsia, in estate già molto interessato a Elif, s’è fatto ancora vivo con il Napoli con tanto di offerta che tra base fissa e bonus si aggira intorno ai 25 milioni di euro (20+5). Il gioiello della nazionale nord macedone ha tanti estimatori: anche il Liverpool, qualche mese fa, ci provò esattamente come i tedeschi.

Zielinski discute il rinnovo

In attesa di Osi, nuovo contatto tra il Napoli e l’agente di Zielinski, Bart Bolek, per riaprire il discorso del rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2024. Sei mesi. Ovvero: a gennaio, tra dodici giorni, sarà un parametro zero. Inter e Juve ci hanno già provato seriamente.