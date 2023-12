Napoli, Mazzarri recupera due giocatori per la Roma dopo il ko col Frosinone

Il Napoli ha ripreso questa mattina la preparazione degli allenamenti dopo la sconfitta ( 0-4 ) al Maradona contro il Frosinone negli ottavi di finale di Coppa Italia . Gli azzurri si sono ritrovati al Konami Training Center di Castel Volturno per iniziare la propria preparazione in vista della trasferta contro la Roma , in programma sabato alle 20:45 , valida per la diciassettesima giornata di Serie A .

Roma-Napoli, Mazzarri recupera Anguissa e Zielinski

Come si legge nel report ufficiale della società partenopea: "La squadra è stata divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo dall'inizio ieri hanno fatto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini dalla rosa, sul campo 2, hanno iniziato la seduta con attivazione e circuito di forza. Il gruppo è poi passato sul campo 1 dove ha svolto lavoro tecnico tattico e serie di partitine a campo ridotto. Anguissa e Zielinski hanno lavorato in gruppo. Olivera ha fatto allenamento personalizzato in palestra. Terapie per Elmas".