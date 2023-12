Napoli, un terzo del centrocampo rischia di evaporare: buco enorme nel 2024

Summit di mercato a Castel Volturno , da Aurelio De Laurentiis è partito l'ok per qualche operazione dopo un confronto con Mazzarri, Micheli e Mantovani . A centrocampo potrebbero esserci presto novità importanti. Un terzo del reparto rischia di evaporare, un buco enorme che rischia di aprirsi per il 2024.

I movimenti del Napoli a centrocampo

Intanto Anguissa andrà in Coppa d'Africa e quindi il Napoli lo perderà per circa un mese, poi ci sono ancora tanti punti interrogativi per Piotr Zielinski, in scadenza di contratto nel 2024 e quindi libero di accordarsi tra pochi giorni con altri club, infine la tentazione Lipsia per Elmas. Un gigantesco problema, la possibile emergenza a centrocampo, che diventa un’ossessione non semplicissima da domare.