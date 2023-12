Spalletti ai napoletani: "Non cancellatemi dal presepe. Va bene anche l'asinello..."

Il paragone di Spalletti sul presepe

L'attuale ct dell'Italia ha voluto augurare buon Natale ai tifosi del Napoli e a tutti gli italiani: "Ai napoletani faccio una preghiera ed un auspicio, quello di non cancellarmi mai dai vostri bellissimi presepi, sarà per me la mia immortalità. Maradona sarà per sempre il vostro Gesù Bambino, ma a me starebbe bene fare anche un pastorello che suona la zampogna, ci sto anche a fare l’asinello" ha scherzato Spalletti.

Spalletti e l'annuncio sul sindaco

Poi, in chiusura, un messaggio criptico: "Il sindaco di Napoli preparerà una cosa stupenda per voi, io sarò solo l’esecutore. Dovrò fare qualcosa per ricambiare tutto ciò che voi mi avete dato. Il tentativo lo devo fare e sono disposto a fare di tutto".