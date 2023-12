Lady Zielinski replica a De Laurentiis sui social: i suoi post sono chiari

Cosa ha fatto la moglie di Zielinski?

Sui social tantissimi tifosi hanno difeso il centrocampista del Napoli e la moglie, Laura Slowiak, ha repostato diverse storie: "Giù le mani da Zielinski" si legge, altri dicono "Zielinski fa parte della nostra storia e non si tocca". Messaggi chiari a sostegno del centrocampista polacco il cui contratto è in scadenza nel 2024 e dunque a breve, dal 1 gennaio, potrà accordarsi con altri club senza accordo per il rinnovo.