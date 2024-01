Kvaratskhelia, messaggio social da brividi per i fan e i tifosi del Napoli

Kvicha Kvaratskhelia ha salutato il 2023 e ha dato il benvenuto al 2024 augurando buon anno a tutti i suoi follower, ai fan e ai tifosi del Napoli . Con un post l'attaccante georgiano ha mandato in archivio lo scorso anno e ha spalancato le porte al nuovo.

Kvaratskhelia: "Grazie 2023 per i fallimenti e i risultati"

Kvaratskhelia ha scritto: "Grazie al 2023 per l'amore, la felicità, le benedizioni, le lezioni, i fallimenti, i risultati. Ho affrontato così tante sfide quest'ultimo anno, ma ho avuto la fortuna di avere persone fantastiche che mi sono state accanto durante tutto questo. Sono felice e grato a Dio per tutto quello che ho e per tutto quello che verrà. Che il 2024 porti nuova felicità, nuovi obiettivi, nuovi traguardi e tante nuove ispirazioni nella vostra vita. Felice anno nuovo!"