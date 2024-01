Dopo Maradona, l'Argentina ci riprova con Messi: l'annuncio spiazza tutti

Leo Messi potrebbe essere l'ultimo giocatore dell'Argentina ad indossare la maglia numero 10. La federazione vuole ritirarla non appena La Pulce dirà addio alla Nazionale. L'annuncio è stato dato dal presidente dell'AFA, Claudio Tapia, con le sue parole in patria riportate dal quotidiano spagnolo Marca: "Quando Messi si ritirerà, non permetteremo a nessuno di indossare il 10. Il numero verrà ritirato in suo onore".