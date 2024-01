Napoli, indizio tattico su Mazzocchi: la rivelazione di Ricchiuti

"Mazzocchi è arrivato in alto grazie alla sua generosità e al suo cuore". Adrian Ricchiuti elogia il prossimo esterno del Napoli appena prelevato dalla Salernitana . I due hanno giocato insieme a Rimini. L'ex attaccante, intervenuto a Radio Crc, ha raccontato: "Mazzocchi con noi ha giocato non tantissimo perché eravamo una squadra già fatta e lui è arrivato dopo. È un bravissimo ragazzo, una bravissima persona . Sono veramente felice del suo trasferimento al Napoli".

Cosa ha detto Ricchiuti su Mazzocchi?

Ricchiuti rivela anche dei suoi ricordi tattici su Mazzocchi: "Con noi giocava esterno, ma sa fare entrambe le fasi, ha una grande gamba e ha cuore, questa cosa lo ha fatto arrivare dov’è ora. È cresciuto come esterno, quindi non dico che è un’alternativa a Di Lorenzo, poi l’allenatore vedrà bene dove collocarlo e perché no, già dall’inizio".