Napoli, indietro tutta: Aurelio Uno ad Aurelio Due

Allo chalet di Peppino cameriere a Mergellina è stato recapitato un nastro sonoro con una inedita versione di Volante Uno a Volante Due di “Indietro tutta” che siamo in grado di proporvi. Ecco il nastro. Aurelio Uno a Aurelio Due: mi sentite? Aurelio Due a Aurelio Uno: forte e chiaro. Aurelio Uno: non c’è nessun toro in via Nomentana che blocca il traffico. Aurelio Due: confermo. Aurelio Uno: siamo solo noi due. Aurelio Due: solo noi due. Aurelio Uno: noi due siamo il Napoli. Aurelio Due: il Napoli siamo noi due. Aurelio Uno: noi decidiamo chi viene e chi va. Aurelio Due: chi va e chi viene. Aurelio Uno: io contatto ventitre allenatori. Aurelio Due: io ventiquattro. Aurelio Uno: la nostra è una sana consultazione. Aurelio Due: noi due sappiamo chi scegliere. Aurelio Uno: tu hai bisogno di un direttore sportivo? Aurelio Due: io, mai, e tu hai bisogno di un general manager? Aurelio Uno: per carità, bastiamo noi due. Aurelio Due: noi due bastiamo. Aurelio Uno: si decide in fretta, tu e io. Aurelio Due: si sbaglia in fretta, io e te. Aurelio Uno: nessuno fiata. Aurelio Due: nessuno fiuta. Aurelio Uno: io volevo Luis Enrique. Aurelio Due: io volevo Thiago Motta. Aurelio Uno: io ho preso Garcia. Aurelio Due: buttalo via, ho preso Mazzarri. Aurelio Uno: è il passato che ritorna. Aurelio Due: confermo. Aurelio Uno: io presi Ancelotti. Aurelio Due: io presi Gattuso. Aurelio Uno: ci confrontiamo, siamo una società snella. Aurelio Due: società snella, vita bella. Aurelio Uno: ho preso Natan, Cajuste e Lindstrom. Aurelio Due: per carità, mandali alla Filmauro, io prendo Dragusin, Hojbjerg e Samardzic. Aurelio uno: e allora io prendo Demiral, Emre Can e Soumaré. Aurelio Due: perché noi sappiamo di calcio. Aurelio Uno: Gravina non sa di calcio. Aurelio Due: Rocchi non sa di arbitri. Aurelio Uno: noi sappiamo fare i contratti ai giocatori. Aurelio Due: nessuno come noi. Aurelio Uno: io tira. Aurelio Due: io molla. Aurelio Uno: tira e molla, il nostro segreto. Aurelio Due: molla e tira, il nostro vantaggio. Aurelio Uno: noi due abbiamo vinto lo scudetto. Aurelio Due: noi due l’abbiamo già perso. Aurelio Uno: io me ne assumo le responsabilità. Aurelio Due: io chiedo scusa. Aurelio Uno: meglio assumere responsabilità che un direttore sportivo. Aurelio Due: meglio assumere responsabilità che un general manager. Aurelio Uno: faccio una telefonata qua e là e decido chi prendere. Aurelio Due: mando un pizzino qua e là e decido chi ingaggiare. Aurelio Uno: lavoriamo all’unisono. Aurelio Due: l’unisono siamo noi. Aurelio Uno: assumere responsabilità costa niente. Aurelio Due: il bilancio innanzi tutto. Aurelio Uno: noi due costiamo niente. Aurelio Due: prendiamo i dividendi per campare. Aurelio Uno: è tutto regolare. Aurelio Uno: siamo una società per azioni. Aurelio Due: azioniamo. Aurelio Uno: io ho salvato il Napoli. Aurelio Due: io l’ho portato in Europa. Aurelio Uno: io tirerò diritto. Aurelio Due: io avanzo. Aurelio Uno: io porto l’aratro. Aurelio Due: io traccio il solco. Aurelio Uno: sei pronto per il 25 gennaio? Aurelio Due: sono pronto. Aurelio Uno: diremo quel che c’è da dire. Aurelio Due: lo diremo. Aurelio Uno: il popolo ci aspetta al varco. Aurelio Due: sono tranquillo. Aurelio Uno: anch’io, sarà un Varco di Trionfo. Aurelio Due: io varco. Aurelio Uno: io trionfo.