Peggio di così non poteva andare la prima di Mazzocchi con la maglia del Napoli. L'esterno ex Salernitana, all'esordio assoluto in azzurro, è stato mandato in campo a inizio secondo tempo, ma è stato espulso cinque minuti dopo per un'entrata a gamba tesa sul ginocchio di Lazaro. Prima è scattato il giallo, poi il rosso a seguito dell'intervento del Var. Mazzari, in tribuna, è rimasto senza parole, incredulo.