Kvaratskhelia e Rrahmani sfida social tutta da ridere: chi ha vinto

Prendi Kvaratskhelia e Rrahmani , metti l'attesa per la semifinale di Supercoppa Italiana a Riyad tra Napoli e Fiorentina e un gioco per ingannare l'attesa ed ecco servita una sfida social tutta da ridere.

Il gioco in attesa di Napoli-Fiorentina

L'attaccante e il difensore del club azzurro si sono sfidati a "Chi sono io?" direttamente dalla hall dell'albergo dove sta pernottando il Napoli. in attesa del match in programma il prossimo giovedì 18 gennaio alle 20, ora italiana. Semplice la modalità di svolgimento: a turno Kvara e Rrahmani si sono portati uno smartphone all'altezza della testa e hanno iniziato a fare domande al compagno di squadra, posizionato davanti, per indovinare il nome di quale calciatore del Napoli forse stato sorteggiato dal software.