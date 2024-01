Napoli, rivivi la diretta Mazzarri: la conferenza stampa pre Supercoppa

16:45

Mazzarri: "Modulo diverso? Non lo dico"

"Modulo diverso? Quello che ho pensato, lo tengo per me. Abbiamo fatto solo due allenamenti e mi serve il tempo di valutare. Settimane fa abbiamo provato qualcosa di diverso per cambiare durante la gara. Comunque credo che giocheremo come nelle ultime gare per quanto riguarda il modulo".

Simeone: "Io vicino a Kvara"

"Per un calciatore e un attaccante segnare è importante in tutte le gare. Anche domani. La posizione di Kvara? Io cerco di adattarmi alle scelte del mister. Avere giocatori come lui vicini è sempre buono".

Mazzarri: "Simeone può partire titolare"

"La formazione la vedrò domani, devo pensarci. Simeone è possibile che giochi perché sta facendo bene. È un candidato".

Mazzarri e l'ultimo ko con la Fiorentina

"La sconfitta con la Fiorentina di ottobre? Per correttezza non entro nel merito di una partita in cui non c'ero, non mi piace, è vero che fu una brutta sconfitta perché dopo aver vinto lo scudetto ogni partita persa è sanguinosa. Probabilmente i ragazzi ne hanno risentito. L'ho rivista in questi giorni, ho cercato di capire cosa si può fare di diverso".

Mazzarri: "L'Arabia porta via i nostri campioni"

"Il calcio in Arabia Saudita? È inutile nascondersi dietro un dito, è chiaro che c'è una crisi europea e meno potenzialità economiche. Qui ci sono più potenzialità, i giocatori importanti possono essere attratti da questo aspetto, poi anche il campionato diventerà sempre più competitivo. Questo è sotto gli occhi di tutti. È chiaro che tutto questo porta via campioni alle squadre europee che hanno fatto la storia del calcio”.

Mazzarri sulla formula Final Four

"La nuova formula? È una bella domanda, ma non sta a me rispondere. Quando ho allenato il Napoli la prima volta, in finale andava chi vinceva il campionato e chi vinceva la Coppa Italia, questo nuovo torneo l'ha deciso qualcun altro, è bene che chiediate a loro il perché, io non posso entrare nel merito".

Simeone sul ritiro

"Cosa ha portato il ritiro? Non è mai bello farlo, ma è anche un modo per tornare a stare insieme. Dobbiamo essere consapevoli di essere sulla stessa barca. Stiamo lavorando tutti i giorni in silenzio per rimanere uniti, meno si parla e meglio è, contano i fatti. Domani sarà una partita difficile, proveremo a fare il meglio”.

Simeone: "Umiltà e spirito di squadra"

"La tripletta contro il Napoli ai tempi della Fiorentina? Fu importante, ma niente a che vedere con quello che ho fatto l’anno scorso con il Napoli. La Fiorentina gioca bene, dovremo togliere loro il pallone, vogliamo gestirlo noi. In questo momento c’è bisogno di umiltà e spirito di squadra. Faremo del nostro meglio per il Napoli".

Simeone: "Siamo i campioni d'Italia"

"Siamo qui perché siamo i campioni d'Italia. Chiaramente siamo in questa competizione che è molto importante e proveremo a dare il massimo e dare energia al momento".

Mazzarri: "Finale con la Juve del 2012? Lasciamo stare..."

"La finale contro la Juve a Pechino nel 2012? Fu una finale particolare, lasciamo stare, non pensiamo al passato, è una storia diversa questa e il Napoli è diverso, ha fatto passi da gigante ed è stabilmente in Europa, pensiamo a domani. Veniamo da un momento un po' altalenanente, dobbiamo giocare con la serenità che i ragazzi avevano pochi mesi fa".

Mazzarri fa il punto sugli infortunati

"Cajuste dovrebbe provare e può farcela, Zielinski sta meglio. Demme invece ha avuto uno stiramento al gemello, non una cosa grave ma non penso sarà a disposizione, è difficile".

Mazzarri: "Avevamo perso la fiducia"

"Per me non incide il mercato, penso solo alla partita di domani. Cerco di inculcare questa mentalità anche ai ragazzi, che vengono distratti dal mercato. A parte il Torino, le altre partite le abbiamo fatte bene ma non abbiamo raccolto e avevamo perso la fiducia. L’ultima vittoria ci ha dato morale in vista delle prossime partite".

Il programma della Final Four di Supercoppa

La Final Four di Supercoppa italiana verrà aperta da Napoli-Fiorentina, in programma domani (giovedì) alle 20. Venerdì invece, sempre alle 20, in campo Inter-Lazio.

