Alla vigilia di Napoli-Fiorentina, sfida che aprirà la Final Four della nuova edizione della Supercoppa italiana, diventa subito virale il look del presidente Aurelio De Laurentiis, numero uno del club partenopeo che ha indossato dei tipici abiti locali in quel di Riyad. Un buon modo per integrarsi e vivere appieno l'esperienza saudita, in compagnia della squadra di Mazzarri.