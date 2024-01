Impatto super di Alessio Zerbin contro la Fiorentina. Doppietta in pochi minuti per l'attaccante del Napoli, al primo gol in assoluto in azzurro seguito da uno splendido bis. Nel mezzo un brutto colpo alla testa dopo uno scontro col palo in occasione della prima rete da corner: "Sto bene, ho un piccolo bernoccolo. Mi sono spaventato quando sono sbattuto sul palo però mi ha dato una bella sveglia". Queste le sue parole a Serie A Tv.