Zerbin, l'attacco dell'agente a Rudi Garcia: "Alessio si autogestiva!"

Sono giorni particolari per Alessio Zerbin , assoluto protagonista della semifinale di Supercoppa che ha visto il Napoli di Walter Mazzarri battere la Fiorentina con un secco 3-0. Doppietta per il ragazzo cresciuto nella Primavera del club di Aurelio De Laurentiis, seguito anche dall' agente Fulvio Valcareggi . Il procuratore, intercettato da Radio Marte, ha sparato a zero sulla precedente gestione tecnica, targata Rudi Garcia .

Valcareggi attacca Rudi Garcia: "Zerbin con lui non si allenava"

L'entourage di Alessio Zerbin non le ha certo mandate a dire a Rudi Garcia, trainer esonerato da De Laurentiis a metà girone d'andata: "Sono molto felice per lui, con Mazzarri si è ritrovato, lavorando da grande professionista. Con l'allenatore francese, che neanche nomino, non si allenava nemmeno. Con lui chi non giocava non si allenava bene, Alessio si è autogestito, perché ama e rispetta la professione", ha concluso Valcareggi.