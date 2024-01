The Times: "Mourinho obiettivo del Napoli, incontro in settimana"

The Times parla del futuro di José Mourinho e mette tra le prossime panchina anche la possibilità di andare al Napoli. Ecco quanto scritto dal quotidiano inglese: "José Mourinho punta a un ritorno immediato in panchina dopo l'esonero a sorpresa da parte della Roma e conta di avere dei colloqui con il Napoli in questa settimana. Il due volte vincitore della Champions League è quella di rimanere in Italia e accettare l'offerta di un club di Serie A, e Mourinho incontrerà il proprietario del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per discutere della presa in carico dei campioni d'Italia".