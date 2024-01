"Ma è morto Gigi Riva?". La reazione scioccata di Mazzarri mentre torna in campo

Napoli, la reazione di Mazzarri

La Figc ha predisposto il minuto di silenzio all'inizio del secondo tempo della partita. In quel momento Mazzarri, che stava rientrando in campo dagli spogliatoi per l'inizio del secondo tempo della finale, ha realizzato la notizia, dicendo più volte: "Ma è morto Gigi Riva?". L'allenatore del Napoli, inquadrato dalle telecamere, è sembrato profondamente scosso.