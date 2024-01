Napoli, riecco Anguissa: le ultime su Olivera, Meret e Natan

Napoli, allenamento in vista del Verona: il report

La squadra ha iniziato la sessione sul campo 1 dove ha svolto riscaldamento e lavoro di forza. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 2 dove è stato impegnato in un lavoro di possesso palla e in una partitina a campo ridotto. Oliveira e Meret hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Natan ha lavorato parzialmente in gruppo per poi svolgere seduta personalizzata in campo. Anguissa è rientrato dagli impegni con la propria nazionale in Coppa d'Africa e ha svolto parte del lavoro con il gruppo e parte personalizzato in campo.