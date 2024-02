Napoli, ufficiale la lista per la Champions: out un nuovo acquisto

Napoli, ecco la lista Uefa: solo tre centrocampisti

In Serie A l'escluso è stato Demme mentre per la lista Uefa, oltre al tedesco, da regolamento potevano essere fatti solo tre cambi e dei nuovi acquisti è rimasto fuori il centrocampista belga di proprietà dell'Aston Villa. A fare posto agli altri, oltre al partente Elmas, la scelta della società è ricaduta su Zielinski, che non ha rinnovato e in estate saluterà a zero.

Lista Uefa: Gollini, Meret, Contini, Idasiak, Di Lorenzo, Juan Jesus, Natan, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui, Olivera, Mazzocchi, Cajuste, Anguissa, Lobotka, Lindstrom, Traore, Kvaratskhelia, Politano, Ngonge, Raspadori, Osimhen, Simeone