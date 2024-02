Napoli, l'annuncio del sindaco di Afragola sul nuovo stadio

Nel corso della lunga conferenza stampa di mercoledì, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis aveva anche trattato un argomento extra-campo: "Per la questione stadio, ho parlato con il sindaco Gaetano Manfredi, se non me lo danno entro 120 giorni, lo costruirò altrove, forse ad Afragola, poiché lì ci sarà la stazione della metro".