Thiago Motta e la domanda su De Laurentiis. La reazione è inaspettata

"Thiago Motta vuole allenare all'estero" aveva detto Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, intervenuto mercoledì in conferenza stampa. Il patron azzurro aveva parlato del tecnico del Bologna scelto in estate come erede di Spalletti salvo poi dover virare altrove le proprie attenzioni per il "no" cortese dell'ex centrocampista dell'Inter.