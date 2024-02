Napoli, Champions in zona Mazzarri

La realtà della classifica, unita al rendimento della squadra nelle ultime 11 partite, consiglia un atteggiamento molto prudente nel gioco delle previsioni della corsa Champions: il Napoli è nono a 25 punti dall’Inter, cui gradualmente sta passando testimone e scudetto; 18 dalla Juve; 17 dal Milan; e soprattutto a 7 dall’Atalanta e dal Bologna, quarti. L’obiettivo più plausibile, svincolato dalle leggi aritmetiche che ancora tanto concedono e anzi legato esclusivamente alle regole del buon senso, è insomma il quarto posto. L’ultimo vagone dell’Euro-star della romantica coppa dei campioni. E ricca, blasonata e affascinante per il pubblico e i giocatori ambiti sul mercato. Valutazioni premature, per il momento, perché prima di tutto bisognerà cambiare ritmo affinché cambino anche la musica e le prospettive: senza giri di parole, se il Napoli vuole che la qualificazione alla prossima Champions non si trasformi in una chimera o peggio in un miraggio da insolazione desertica fino al 30 marzo, deve ricominciare a vincere. Subito, sabato. E poi ancora. E ancora meglio se le vittorie in fila saranno tre, tanto per gradire. È un consiglio del calendario: tra due giorni c’è il Genoa in casa, poi le trasferte di Cagliari (25 febbraio) e Reggio Emilia con il Sassuolo (28 febbraio, recupero 21ª giornata). A seguire guai grossi per tutto il mese di marzo, il termine ideale ma ragionevole di questo percorsi a ostacoli: arrivano Juve (3) e Torino (10) al Maradona, si va a San Siro a sfidare l’Inter (17) e per finire, dopo la sosta, scontro diretto che più non si può con l’Atalanta. Il giorno 30: la data in cui sarà possibile stilare il bilancio finale delle concrete possibilità di qualificazione del Napoli.