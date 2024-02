Napoli, Mazzarri in bilico: ci sono due nomi nell’ombra

NAPOLI - Il la panchina di Walter Mazzarri sta andando in frantumi. La situazione complessiva del Napoli - tra risultati, classifica, ambiente e prospettive - è molto compromessa. Forse irrimediabilmente: ecco perché, nonostante l’allenatore sia stato confermato anche ieri, dopo l’ennesimo finale deludente e un’altra prestazione priva di gioco, personalità e idee diverse dalle iniziative personali (Ngonge) e dal pallone a Kvara, un’eventuale vittoria con il Barça potrebbe non bastare. Potrebbe non essere sufficiente ad evitargli l’esonero dopo tre mesi e 17 partite; 12 di campionato, con una media punti di 1,25 contro l’1,75 di Rudi Garcia, l’uomo che ha sostituito. calcio non è un’opinione esattamente come la matematica. Operazione: il frastuono dei fischi del Maradona spacca i timpani dei giocatori a capo chino sotto la curva, l’odore acre della delusione si mescola alle proteste e il nome di Marco Giampaolo comincia a riempire le cronache dei sospetti. Totale:La situazione complessiva del Napoli - tra risultati, classifica, ambiente e prospettive - è molto compromessa. Forse irrimediabilmente: ecco perché, nonostante l’allenatore sia stato confermato anche ieri, dopo l’ennesimo finale deludente e un’altra prestazione priva di gioco, personalità e idee diverse dalle iniziative personali (Ngonge) e dal pallone a Kvara, un’eventuale vittoria con il Barça potrebbe non bastare.



La tensione nello spogliatoio

Sarà un mercoledì da leoni, anche se bisognerà stabilire il punto di vista da cui guardare il film; ma questa è un’altra storia. La cronaca, nel frattempo, racconta che Adl sta riflettendo molto, molto attentamente: è arrabbiato, deluso, preoccupato perché di questo passo e con tale media il Napoli potrebbe restare fuori finanche dalla Conference League. Altro che Champions. Mazzarri non è riuscito a dare un’impronta e tantomeno una svolta, sono i risultati a certificare i problemi, e ieri è pure andata in scena una tensione inaspettata nel corso dell’intervallo: quando Ostigard ha appreso che sarebbe stato sostituito subito perché ammonito, s’è incavolato notevolmente. E ha protestato con il tecnico, per altro non condiviso anche dai senatori: il tutto sotto gli occhi di De Laurentiis, in quel preciso istante negli spogliatoi. Il cambio di un giocatore ammonito ricorda quello registrato al 52’ della partita con il Verona: all’epoca toccò a Mario Rui. E anche lui non gradì per niente.



I nomi per il dopo Mazzarri