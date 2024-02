Insigne chiama Immobile e gli americani se la ridono: cosa è successo

Challenge social virale in America. Lorenzo Insigne è stato coinvolto (e lo ha fatto con piacere) in un gioco social svelato dai canali ufficiali della Mls, il campionato che due anni fa ha accolto anche l'ex capitano del Napoli . Ai calciatori dei vari club è stato chiesto di chiamare la persona più famosa della propria rubrica telefonica .

Perché Insigne ha chiamato Immobile?

Insigne ha accettato la sfida e ha subito avuto un'idea. La sua scelta è ricaduta su Ciro Immobile, suo grande amico e compagno al Pescara e in Nazionale. Il centravanti della Lazio ha subito risposto e l'attaccante del Toronto ha mostrato fiero la videochiamata dove compare proprio Immobile che, divertito, ha partecipato con piacere alla challenge.

Insigne si diverte, gli altri in difficoltà

Mentre molti giocatori hanno avuto difficoltà ad individuare la persona oppure non hanno ricevuto una risposta immediata, Insigne non solo ha avuto subito un'intuizione ma la sua "persona famosa" si è anche resa subito disponibile. Tra le risate collettive per un video divenuto virale sui social.