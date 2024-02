Kvaratskhelia furioso dopo il cambio: il gesto non sfugge alle telecamere

È durata 68 minuti la partita di Kvaratskhelia in Napoli-Barcellona. L'attaccante georgiano è stato sostituito da Calzona che ha inserito Lindstrom al suo posto, alla ricerca del gol del pareggio dopo il vantaggio blaugrana firmato da Lewandovski. La scelta del nuovo tecnico azzurro non è stata accolta in maniera positiva da Kvaratskhelia.