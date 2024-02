Pagelle Napoli-Barcellona: Meret sicuro, Kvaratskhelia spento

Calzona (all.) 6

Il Napoli incassa come un pugile all’angolo per 75 minuti e non tira mai nello specchio fino a quando Osimhen non ricorda al mondo che con lui, la speranza, è sempre viva. È arrivato martedì in campo e ha mille attenuanti, forse mille e una, e tutto sommato ieri era fondamentale non perdere. Per la svolta tattica era troppo presto, ma la squadra ha reagito. Remuntada: più che il gioco era fondamentale l’anima. E la squadra ne ha ancora una.