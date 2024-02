Napoli, Calzona ha già stregato i tifosi: “Portaci in Champions”

Buona la prima per Francesco Calzona sulla panchina del Napoli . La squadra azzurra ha pareggiato 1-1 contro il Barcellona nell'andata degli ottavi di finale di Champions League e sui social sono tanti i messaggi di stima e i complimenti per l'ex vice di Sarri.

Cosa scrivono i tifosi di Calzona

"Finalmente un allenatore quest'anno" scrive qualcuno, altri aggiungono: "Coraggio e organizzazione dopo appena due allenamenti, bravo mister, portaci in Champions". E ancora: "Dal 20' in poi si è vista la mano dell'allenatore", "Complimenti mister, giusta mentalità, è quello che serve". Il Napoli ora è atteso da due trasferte: domenica a Cagliari e mercoledì prossimo in casa del Sassuolo. Poi domenica prossima il big-match del Maradona contro la Juventus.