Napoli, c’era una volta e ora non c’è più

L ’ ultima gioia che Napoli vuol concedersi è un (meritato) tuffo nella memoria, per provare persino a se stesso d’aver vissuto. Se ne sono andati appena dodici mesi da quei giorni di dimensione surreale e prima ancora di chiedersi se la felicità debba avere un prezzo, forse è il caso di verificare d’essere stati autenticamente protagonisti della storia e certificare che quel tempo sia esistito. C’è una squadra (ma soprattutto un club) che si aggira per i campi di calcio di Serie A e pure d’Europa, porta addosso magliette con lo scudetto - che deve aver legittimamente conquistato - e però nelle sue fattezze, che siano tecniche, tattiche e dirigenziali, nulla la riconduce e né l’avvicina al suo status. Però, dopo affannose ricerche, pare che non ci siano ombre di dubbio: alla venticinquesima dell’ultimo campionato questa squadra, più o meno la stessa, dominava il calcio italiano, aveva ventotto punti (28, eh) di distanza da quella che ora vaga senza un orizzonte, e distribuiva l’autorevolezza e l’eleganza di cui l’aveva arricchita il suo “guru”, Luciano Spalletti, anche in mezza Europa.

Napoli, la star si è eclissata

Ora che il Napoli, la star, s’è eclissata, divorata da una forma di ego sostenuto da insospettabili tracce autodistruttive, nelle analisi più scomposte e superficiali c’è la tendenza a ritenere quel capolavoro un miracolo, per la Treccani «evento straordinario, estraneo alle leggi della natura e attribuito a forze o eventi soprannaturali». È invece è scritto nelle tavole del calcio - o nel dizionario del football - che il Napoli dello scudetto è la rappresentazione più solare di un’identità progettuale ventennale (dal De Laurentiis-day nel settembre del 2004), la sintesi più limpida del valore tutt’altro che simbolico della competenza (che con Anguissa, Kim e Kvaratskhelia esalta l’evoluzione di Giuntoli) e poi la dimostrazione plastica della raffinata cultura d’un allenatore per lunghi tratti “incompreso” nella sua estrosa genialità (perché essere Spalletti, nel percorso trentennale, non è mai stato banale).

Napoli, dall'allegria alla cupa malinconia