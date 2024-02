Napoli, Calzona fa restyling e si aggrappa a Osimhen

Napoli, Osimhen c'è

L’altro cambio in vista riguarda il tridente: Ngonge non recupera, al posto di Raspadori potrebbe esserci Politano, ahilui tra i protagonisti dei sei minuti formato harakiri di Cagliari. E poi, beh, Kvaratskhelia e Osimhen. Anche in occasione della seduta di scarico andata in scena ieri al centro sportivo di Castel Volturno, Victor ha confermato le impressioni colte subito dopo la partita di domenica: ha chiesto il cambio soltanto per stanchezza, per pura fatica e magari qualche tossina post influenzale. Però sta bene, ha segnato due gol in quattro giorni, ha segnato soltanto lui, sempre lui, e ha spalle larghe e gambe come tronchi di quercia: buon per tutti, considerando che il Napoli continua ad aggrapparsi.