Pagelle Napoli: Anguissa top, Osimhen e Kvaratskhelia gemelli del gol

Calzona 7,5

Meriti a gogò, tra tanti demeriti del Sassuolo, considerando che in 8 giorni ha giocato tre partite e lavorato quasi mai. Eppure, s’è rivisto il gioco dei campioni d’Italia: aggressione alta, ampiezza, verticalizzazioni, solidità sin dal 1’. Un dominio assoluto: 27 tiri, 71,9% di possesso, 717 passaggi. E carattere: l’1-0 avrebbe potuto spezzare le gambe e invece ha risvegliato gli assatanati di Sassuolo che toccarono il cuore di Spalletti. Momento perfetto: domenica c’è la Juve.

Meret 6

Coperto sul gol. Poi relax totale.

Di Lorenzo 7

Un martello: fila come un treno a destra e innesca Anguissa e Politano sul ribaltone. Gioca dentro, crossa (6) e oscura Laurienté.

Rrahmani 7

Da trequartista sull’1-1: accende l’azione, s’inserisce e segna. E imposta il bis con un altro bel passante per il capitano. Poi controlla.

Natan (17’ st) 6

Ingresso comodo.

Ostigard 6

Gode dei benefici dello strapotere della squadra.

Mario Rui 7

Da esterno puro: fino in fondo o a scambiare la posizione con Kvara dentro il campo. Duella bene con Bajrami.

Anguissa 7,5

L’assist di tacco con la nonchalance del Mancio è da conservare. Ma c’è tanto altro in termini di quantità (91 tocchi), qualità e aggressione. Box to box, spesso attaccante aggiunto.

Lobotka 7,5

La ferocia con cui strappa a Racic il pallone che frutterà il quinto gol racconta tutto. Padrone assoluto del centrocampo, ritmi e interdizione. Manda in tilt Henrique.

Dendoncker (34’ st) sv

Traore 7

Gran bel ritorno a casa dopo un anno (l’ultima apparizione il 15 gennaio 2023). Qualità e pressione, mezzala e trequartista senza dare riferimenti a Racic.

Politano 7,5

Un fulmine a destra. E due assist per Osi (1-1 e 1-2): tempi d’autor e quando s’infila tra Doig e Ferrari, furbo come uno scugnizzo quando scippa il regalo di Henrique.

Raspadori (17’ st) 6

Il suo angolo è la fonte dell’1-6.

Osimhen 8

Quando vede il Sassuolo ne fa tre (toccando solo 14 palloni): seconda volta in carriera su due triplette nei tornei top. Immarcabile, irrefrenabile, un uragano che travolge Tressoldi e Ferrari già prima dello show. Cinque gol in tre partite, più il lancio per Kvara: con lui è un altro Napoli. E insegna pure agli arbitri ad aggiustare la rete con lo scotch. Fa tutto: Osi Bros.

Kvaratskhelia 8

Sfiora il gol da oltre 50 metri e poi lo trova a giro, dopo una cavalcata di 50 metri che brucia in serie Henrique, Pedersen e Tressoldi. Concede il bis rapinando in area e ricama l’assist del 4-1 di Osi. I gemelli sono di nuovo mano nella mano. E Super Kvara ha dato un calcione alla kryptonite: bentornato.

Zielinski (32’ st) 6

Cerca gloria con classe.

Simeone (32’ st) 6

Ci prova anche lui, come può.