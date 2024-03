Reja punta su Calzone: "E' la scelta giusta per il Napoli"

"Calzona? La scelta di De Laurentiis è stata giusta. Ma il presidente ha sempre delle intuizioni felici". Edy Reja, ex tecnico del Napoli, punta sull'attuale allenatore degli azzurri, che contro la Juventus ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva dopo quella con il Sassuolo. "Finalmente è arrivata un pò di serenità - ha detto a Radio Marte - e molto è cambiato nel Napoli, specie in mentalità e nel modo di giocare grazie a Calzona: Ciccio è stato bravo a recuperare il Napoli, a salvare una nave un po' allo sbando, facendoci rivedere qualcosa della squadra del passato. Prima non era la squadra che eravamo abituati a vedere. Bisogna migliorare ancora, c'è la possibilità di crescere, ma la strada è quella giusta". Reja non è rimasto sorpreso dalla scelta di De Laurentiis: "Quando ho visto e letto che c’era la possibilità di ingaggiare Calzona ho subito pensato che fosse la scelta migliore possibile. Non l’ho consigliato io, col presidente ci siamo sentiti in questo periodo difficile un paio di volte ma l’ingaggio di Calzona è una sua idea, tant’è che quando l’ha fatta mi ha sorpreso positivamente perché non avevo immaginato questa soluzione. Ha fatto una scelta coraggiosa, pensando forse che peggio di come stava andando non si potesse fare. Mazzarri è stato anche sfortunato, avendo avuto una squadra con tanti infortunati. Poi il Napoli ha avuto chiari problemi atletici. Diciamo che, con rispetto del lavoro di tutti, è stato buttato via un po’ di tempo, un peccato".