Lozano, che bordata al Napoli: "Scelte sbagliate dall'inizio"

La stagione di Lozano al Psv sta procedendo in maniera positiva. Il messicano è un punto fermo del tecnico Bosz, con la squadra al primo posto della Eredivise. Nel corso di una intervista rilasciata a Mola.tv, l'ex calciatore del Napoli ha parlato delle problematiche che hanno colpito la squadra azzurra in questa stagione: "Sono state fatte diverse scelte non giuste all'inizio del campionato e questo poi si è visto in campo".