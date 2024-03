Napoli-Torino, Policano doppio ex: "Azzurri favoriti, ma occhio a Juric"

Tre anni con il Torino , cinque con il Napoli : chi meglio di Roberto Policano può analizzare il prossimo Napoli-Torino , in programma per venerdì 8 alle 20:45. Queste le sue parole a Radio CRC: “Napoli-Torino? Se guardiamo gli ultimi risultati, la gara sembrerebbe a favore del Napoli , ma è sempre una partita difficile da giocare perchè le squadre di Juric non mollano mai, giocano un pressing asfissiante e il Napoli avrà poco da ragionare.

Napoli-Torino, le parole di Policano

Il doppio ex continua parlando della situazione nell'ambiente azzurro: La squadra di Calzona dovrà mettere in campo tutta la qualità tecnica per uscire dalla pressione avversaria. Al Napoli mancava solo convinzione perchè poi le qualità degli azzurri le conosciamo, non si sono perse. C’era bisogno anche di fiducia, i risultati stanno arrivando e con loro anche l’entusiasmo".

"Calzona? Con il quinto posto può rimanere"

Policano ha poi continuato parlando della questione allenatore: "De Laurentiis ha tempo per ragionare, non credo che prenderà una decisione presto. Certo è che se il Napoli arriverà quinto, sarà difficile mandar via Calzona e prenderne un altro. Credo quindi che molto dipenderà dal campionato e dal piazzamento del Napoli. Il quinto posto potrebbe regalare la conferma a Calzona. La Roma con De Rossi sta facendo molto bene, ma l’Atalanta nonostante sia in una fase di calo, ha sempre la forza per riprendersi per cui ritengo che il Napoli la corsa debba farla su Roma e Atalanta”.