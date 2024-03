Mario Rui contro Orsato, rabbia nel finale di Napoli-Torino: la frase urlata in campo

Non sono mancate le polemiche al termine di Napoli-Torino nei confronti di Orsato. Il Maradona ha fischiato il direttore di gara per via del metro utilizzato nel corso dei novanta minuti, in particolare per un contatto in area tra Osimhen e Buongiorno nel finale, particolarmente contestato dalla squadra azzurra e dal pubblico partenopeo per il mancato rigore. Dopo il triplice fischio, non è mancata una polemica da parte di Mario Rui.