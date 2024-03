Napoli-Torino, le pagelle degli azzurri: Osimhen ingabbiato, Zielinski spento

Calzona (all.) 6

La terza vittoria consecutiva resta una maledizione anche per lui: niente da fare. Ripesca Zielinski e disegna il solito Napoli, ma il Toro la mette sul personale, sulle sfide faccia a faccia, e verticalizzare diventa complicata senza grandi spazi. Tante occasioni, 22 tiri, troppa imprecisione e un po’ di sfortuna: il Napoli, tutto sommato, paga un rimpallo e il colpo di genio di Sanabria. Martedì va a Barcellona per la storia.