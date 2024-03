Napoli, Calzona sorride: in tre recuperano per il Barcellona

Buone notizie per Francesco Calzona alla vigilia della sfida contro il Barcellona . Per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League l'allenatore del Napoli potrà contare sulla rosa al completo .

Napoli, le ultime dall'allenamento in vista del Barcellona

Ovviamente mancheranno solo gli esclusi dalla lista Uefa come Dendoncker, Demme e Zielinski. Ritornano a disposizione Rrahmani, Cajuste e Ngonge che questa mattina a Castel Volturno prima della partenza per la Spagna hanno lavorato in gruppo. Recuperi imporanti per Calzona che avrà così ampia scelta in attacco mentre a centrocampo è prezioso il rientro dello svedese.