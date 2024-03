"È da Barcellona!", Xavi elogia il giocatore del Napoli in conferenza

C'è un giocatore del Napoli che Xavi, allenatore del Barcellona, apprezza molto: è Stanislav Lobotka. Centrocampista come lui. Uno "da Barcellona" secondo il tecnico degli spagnoli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League: "Mi piace molto, come costruttore di gioco non perde mai palla, mi piacerebbe vederlo in una squadra come il Barcellona. Ha il livello per giocare in una squadra come la nostra. Potrebbe fare la differenza come la fa nel Napoli".